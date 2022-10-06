Ракетний удар по Хмельницькій області: з'явилися фото та відео наслідків

Окупанти сьогодні вранці, 6 жовтня, завдали ракетного удару по одній із громад Шепетівського району Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

Одна з ракет упала поряд із інфраструктурним об'єктом, руйнувань немає. Інша впала на пустирі. Зафіксовано невеликі ушкодження будинків. Загиблих та постраждалих немає.

Усього було випущено дві ракети. Близько 6:00 у Шепетівському районі пролунали вибухи. Удар завдавав російських реактивних бомбардувальників з території Білорусі.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська атакували Запоріжжя. Ворожі ракети потрапили до багатоповерхівок. У місті є масштабні руйнування, а під завалами перебувають люди.

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