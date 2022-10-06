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Ракетний удар по Хмельницькій області: з'явилися фото та відео наслідків

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Хмельницький, Четвер 06 жовтня 2022 17:00
Ракетний удар по Хмельницькій області: з'явилися фото та відео наслідків Фото: опубліковано фото та відео наслідків ракетного удару по Хмельницькій області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти сьогодні вранці, 6 жовтня, завдали ракетного удару по одній із громад Шепетівського району Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

Ракетний удар по Хмельницькій області: з'явилися фото та відео наслідків Усього було випущено дві ракети. Близько 6:00 у Шепетівському районі пролунали вибухи. Удар завдавав російських реактивних бомбардувальників з території Білорусі.

Ракетний удар по Хмельницькій області: з'явилися фото та відео наслідків Одна з ракет упала поряд із інфраструктурним об'єктом, руйнувань немає. Інша впала на пустирі. Зафіксовано невеликі ушкодження будинків. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська атакували Запоріжжя. Ворожі ракети потрапили до багатоповерхівок. У місті є масштабні руйнування, а під завалами перебувають люди.

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