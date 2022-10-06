Ракетний удар по Хмельницькій області: з'явилися фото та відео наслідків
Окупанти сьогодні вранці, 6 жовтня, завдали ракетного удару по одній із громад Шепетівського району Хмельницької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.
Усього було випущено дві ракети. Близько 6:00 у Шепетівському районі пролунали вибухи. Удар завдавав російських реактивних бомбардувальників з території Білорусі.
Одна з ракет упала поряд із інфраструктурним об'єктом, руйнувань немає. Інша впала на пустирі. Зафіксовано невеликі ушкодження будинків. Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська атакували Запоріжжя. Ворожі ракети потрапили до багатоповерхівок. У місті є масштабні руйнування, а під завалами перебувають люди.
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