США нададуть Україні 55 млн доларів для підготовки до зими: на що підуть кошти

До Києва з візитом прибула глава Агентства з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер. Сьогодні, 6 жовтня, вона оголосить про надання 55 млн доларів допомоги Україні для підготовки до зими.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба USAID.

На що підуть кошти

Фінансова допомога США буде направлена на ремонт, а також технічне обслуговування труб та обладнання, яке постачає газ до:

осель українців;

закладів медицини;

закладів освіти;

підприємств.

Водночас допомога з боку USAID передбачатиме:

електрогенератори;

альтернативні джерела палива для лікарень, центрів перебування внутрішньо переміщених осіб та прихистку соціально вразливих громадян;

Під час надання допомоги, в першу чергу увага приділятиметься тим регіонам, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення Росії, а саме:

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Харківська область;

Чернігівська область.

Проєкт "Енергетична безпека"

Програма проєкту розрахована на п'ять років. Її головною метою, є допомога Україні у створенні безпечного й прозорого енергосектору, який забезпечує надійне та доступне постачання енергії. Також вона допоможе знизити залежність від російського газу й електроенергії.

"У відповідь на брутальну війну, розв'язану Російською Федерацією проти України, уряд США надав уряду України 8,5 млрд доларів для прямої бюджетної підтримки, яка допоможе продовжити фінансувати критично важливі державні послуги, а саме: платити заробітну плату працівникам ГСЧС, забезпечити пенсійні виплати та утримувати лікарні. Також, з лютого 2022 року уряд США надав гуманітарну допомогу вартістю 1,5 мільярда доларів мільйонам українців, які перебувають як в Україні, так і у сусідніх країнах", - додає пресслужба USAID.

Інша підтримка USAID

Під час війни USAID також забезпечує підтримку агропромислового комплексу України, аби виробники й надалі могли вирощувати і постачати продукцію на внутрішні та загальносвітові ринки.

Також агентство сприяє заходам з документування воєнних злочинів росіян, допомагає задовольнити критично важливі потреби у сфері охорони здоров'я та надає підтримку місцевим органам влади й органам місцевого самоврядування 91 української громади у подоланні викликів, які були спричинені вторгненням Росії.