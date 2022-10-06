США нададуть Україні 55 млн доларів для підготовки до зими: на що підуть кошти
До Києва з візитом прибула глава Агентства з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер. Сьогодні, 6 жовтня, вона оголосить про надання 55 млн доларів допомоги Україні для підготовки до зими.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба USAID.
На що підуть кошти
Фінансова допомога США буде направлена на ремонт, а також технічне обслуговування труб та обладнання, яке постачає газ до:
- осель українців;
- закладів медицини;
- закладів освіти;
- підприємств.
Водночас допомога з боку USAID передбачатиме:
- електрогенератори;
- альтернативні джерела палива для лікарень, центрів перебування внутрішньо переміщених осіб та прихистку соціально вразливих громадян;
Під час надання допомоги, в першу чергу увага приділятиметься тим регіонам, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення Росії, а саме:
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Харківська область;
- Чернігівська область.
Проєкт "Енергетична безпека"
Програма проєкту розрахована на п'ять років. Її головною метою, є допомога Україні у створенні безпечного й прозорого енергосектору, який забезпечує надійне та доступне постачання енергії. Також вона допоможе знизити залежність від російського газу й електроенергії.
"У відповідь на брутальну війну, розв'язану Російською Федерацією проти України, уряд США надав уряду України 8,5 млрд доларів для прямої бюджетної підтримки, яка допоможе продовжити фінансувати критично важливі державні послуги, а саме: платити заробітну плату працівникам ГСЧС, забезпечити пенсійні виплати та утримувати лікарні. Також, з лютого 2022 року уряд США надав гуманітарну допомогу вартістю 1,5 мільярда доларів мільйонам українців, які перебувають як в Україні, так і у сусідніх країнах", - додає пресслужба USAID.
Інша підтримка USAID
Під час війни USAID також забезпечує підтримку агропромислового комплексу України, аби виробники й надалі могли вирощувати і постачати продукцію на внутрішні та загальносвітові ринки.
Також агентство сприяє заходам з документування воєнних злочинів росіян, допомагає задовольнити критично важливі потреби у сфері охорони здоров'я та надає підтримку місцевим органам влади й органам місцевого самоврядування 91 української громади у подоланні викликів, які були спричинені вторгненням Росії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 6 жовтня, до Києва прибула глава Агентства з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.