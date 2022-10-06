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У Росії вигадали альтернативу переговорам Зеленського та Путіна після відмови України

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Україна, Четвер 06 жовтня 2022 14:16
У Росії вигадали альтернативу переговорам Зеленського та Путіна після відмови України Фото: Матвієнко вигадала альтернативу переговорам Зеленського та Путіна (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії запропонували альтернативу переговорам президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна після офіційної відмови від них української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Радфеда Валентини Матвієнко на Саміті голів парламентів G20, який проходить 6-7 жовтня в Джакарті (Індонезія).

Зокрема, Матвієнко запросила Верховну раду сісти за стіл переговорів, наголосивши, що "Росія виступає за мирне врегулювання кризи".

"Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської "двадцятки" сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості", - заявила вона.

Відмова України від переговорів з Росією

4 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на це заявив, що в Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його зміни, намагаючись домовитися з уже майбутнім українським гарантом.

Як повідомлялося, Індонезія готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського президента Володимира Путіна на полях саміту G20. Саме тут 6-7 жовтня проходить восьмий Саміт голів парламентів G20. Українську делегацію очолює заступник голови Верховної ради України Олена Кондратюк.

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