У Росії вигадали альтернативу переговорам Зеленського та Путіна після відмови України

У Росії запропонували альтернативу переговорам президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна після офіційної відмови від них української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Радфеда Валентини Матвієнко на Саміті голів парламентів G20, який проходить 6-7 жовтня в Джакарті (Індонезія).

Зокрема, Матвієнко запросила Верховну раду сісти за стіл переговорів, наголосивши, що "Росія виступає за мирне врегулювання кризи".

"Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської "двадцятки" сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості", - заявила вона.

Відмова України від переговорів з Росією

4 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на це заявив, що в Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його зміни, намагаючись домовитися з уже майбутнім українським гарантом.