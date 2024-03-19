Візит Ліндсі Грема до Києва і 5 млрд євро військової допомоги від ЄС: новини за 18 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Міністри закордонних справ ЄС схвалили виділення 5 млрд євро на військову допомогу Україні

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, було ухвалено остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.

"Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України, ухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Міністр висловив вдячність колегам за цей крок", - йдеться в повідомленні відомства.

Під час засідання Кулеба закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів для українських військових, а також розвитку оборонних індустрій ЄС та України.

Він також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", - зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

До Києва з візитом прибув сенатор-республіканець США Ліндсі Грем

Вчора, 18 березня, до Києва з візитом прибув сенатор-республіканець Сполучених Штатів Америки (США) від Південної Кароліни Ліндсі Грем.

"Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією", - написало посольство.

Ситуація на фронті, будівництво оборонних рубежів й не тільки. Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський вчора, 18 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті, будівництво оборонних рубежів й не тільки.

Під час засідання, за словами президента, він отримав детальні зведення з фронту, а також вислухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського щодо основних напрямків активних дій. Також були порушені питання щодо:

витрат й надходження боєприпасів;

даних розвідки;

стану виконання укладених контрактів й контрактування на майбутні періоди. Мова йде про закупівлі, а також виробництво техніки, озброєння й снарядів.

Зокрема президент заслухав доповіді про виконання попередніх рішень Ставки, а саме:

щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення;

щодо продовження будівництва оборонних рубежів. Робота продовжується.

У Раді хочуть перекрити лазівку для ухилянтів: що пропонують в законі про мобілізацію

У парламентському комітеті з питань нацбезпеки продовжують розглядати законопроект про мобілізацію. Зокрема, планують перекрити лазівку для ухилянтів, коли доглядачами людини з інвалідністю оформляють відразу кількох осіб.

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", - сказав заступник голови комітету Єгор Чернєв.

За його словами, комітет поставив перед собою мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого - втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.

Як тільки законопроект буде збалансовано, він потрапить у сесійний зал Верховної ради, повідомив депутат.

Чехія закуповує боєприпаси для України у союзників Росії, - WSJ

Чехія використовує контакти часів холодної війни, щоб отримати такі необхідні Україні боєприпаси. В умовах, коли допомога США в постачанні зброї заблокована, виробництво боєприпасів на Заході повільно зростає, а запаси Києва скорочуються, Прага закуповує їх у країн, які виступають як союзники Москви.

За даними видання, Чехія отримала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу і визначила ще 700 тисяч одиниць, які можуть бути замовлені за наявності додаткового фінансування. Наразі вже забезпечено перший транш у 300 тисяч снарядів, причому найбільший внесок зробила Німеччина.

Колишня приналежність країни до колишнього радянського блоку виявилася несподіваною підмогою. Чехія успадкувала велику збройову промисловість із клієнтами в усьому світі та хороші відносини з багатьма країнами Глобального Півдня, які мають великі запаси зброї радянських часів і здатні виробляти ще більше.

Хоча Прага замовчує про те, звідки надходять боєприпаси, видання стверджує, що серед постачальників є і союзники Росії. Торгові угоди передбачають, що поставки здійснюватимуться через Чехію або треті країни, щоб приховати будь-який прямий зв'язок між країнами походження та Україною, а також щоб не піддавати постачальника гніву Москви.

"Конфіденційність - ключовий момент: Ми говоримо і говоритимемо з усіма, незалежно від їхньої лояльності або політичної позиції - за деякими винятками, такими як Північна Корея", - заявив Томаш Пояр, радник з національної безпеки прем'єр-міністра Петра Фіали.

Зі свого боку Ян Йіреш, заступник міністра оборони Чехії, сказав, що чеська ініціатива виявила протиріччя між дружнім публічним ставленням деяких урядів до Росії та їхньою готовністю укладати угоди з союзниками України в приватному порядку.

Бельгія передасть Україні 300 броньовиків LMV і навчить екіпаж для кораблів, - ЗМІ

Бельгія готує пакет військової допомоги для України на 412 млн євро. До нього увійде 300 броньовиків LMV.

Зазначається, що крім багатоцільових броньованих автомобілів Бельгія планує допомогти Україні з мінними тралами.

"Нова ініціатива військової допомоги, реалізована спільно Бельгією та Нідерландами, стала частиною співпраці BELEUX, метою якої є підвищення військового потенціалу України", - йдеться в матеріалі.

Видання пише, що Бельгія забезпечить базову підготовку, а Нідерланди - навчання на робочому місці для українських екіпажів мінних суден.

Бельгія також пообіцяла надати Україні військову допомогу на загальну суму 611 мільйонів євро протягом 2024 року. Повідомляється, що близько половини цієї суми було виділено на додаткові артилерійські боєприпаси.

Глава Євроради закликав ЄС готуватися до оборони і перейти в режим воєнної економіки

Європейському союзу потрібно надати Україні достатньо допомоги для того, щоб зупинити РФ. Європі необхідно підготуватися до оборони і перейти в режим воєнної економіки.

За словами глави Євроради, через два роки після початку війни стало зрозуміло, що Росія не зупиниться в Україні, як вона не зупинилася в Криму десять років тому.

"Росія продовжує свою тактику дестабілізації - у Молдові, Грузії, на Південному Кавказі, на Західних Балканах і навіть далі, на африканському континенті", - написав він.

Мішель додав, що Росія становить серйозну військову загрозу європейському континенту та глобальній безпеці.

"Якщо ми не відреагуємо належним чином на рівні ЄС і не надамо Україні достатню допомогу, щоб зупинити Росію, ми будемо наступними", - заявив він.

Замість Ігната. Сирський призначив нового спікера Повітряних сил ЗСУ

Ілля Євлаш, який був спікером східного угруповання військ, став новим начальником служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України. Раніше цю посаду обіймав Юрій Ігнат.

За інформацією Повітряних сил, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав указ, згідно з яким Ілля Євлаш став новим спікером Повітряних сил.

Як зазначають у Повітряних силах, раніше Євлаш проходив службу у Командуванні сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків із громадськістю.

Також він очолював службу зв'язків із громадськістю угруповання сил та засобів оборони Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

Євлаш також обіймав посаду спікера східного угруповання військ ЗСУ.

Столтенберг: ситуація на фронті в Україні складна, союзники по НАТО передають 99% допомоги

На полі бою в Україні продовжує залишатись складна ситуація. Союзники по НАТО передають 99% всієї військової допомоги.

"Росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні, на полі бою, складна. Тому життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники по НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль", - зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він також зазначив, що вітає допомогу з боку Грузії у прийнятті тисяч українських біженців та значну гуманітарну, а також фінансову допомогу для нашої країни.