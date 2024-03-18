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Партизани провели розвідку на території Перевального в Криму: що вдалось виявити (фото)

Україна, Понеділок 18 березня 2024 14:46
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Партизани провели розвідку на території Перевального в Криму: що вдалось виявити (фото) Фото: партизани виявили місцерозташування окупантів в Перевальному (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани провели розвідку на одному з пунктів постійної дислокації РФ у селищі Перевальному, яке в Криму. Їм вдалось зафіксувати велику кількість окупантів та техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Так, партизани розвідали пункт постійної дислокації 126 окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ у Перевальному.

"Нашими агентами було встановлено, що біля військової частини перебуває велика кількість особового складу, більшість із них не місцеві, мають акцент і відповідну символіку на формі (імовірно: Татарстан, Чечня, Дагестан)", - інформують в "АТЕШ".

Як зазначають партизани, з боку військового містечка знаходиться КПП, на ньому присутні чергові та наряди поліції.

Також партизанам вдалось довідатись, що неподалік від головного КПП припарковані 15 вантажівок типу "КАМАЗ", а більшість військовослужбовців підрозділу РФ орендують житло в самому Перевальному.

"З перерахованого вище стає зрозуміло, що ППД 126 окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ наразі використовують як перевальний пункт, перед перекиданням особового складу в район ведення бойових дій", - зазначають в "АТЕШ".

Фото: місце дислокації 126 окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ у Перевальному (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан в окупованому Криму

Нещодавно партизани зафіксували та відстежили радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Ворожу техніку після ДТП буксирували вбік військового аеродрому.

Також партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Крім того, партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

Днями партизани виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.

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