Визит Линдси Грэма в Киев и 5 млрд евро военной помощи от ЕС: новости за 18 марта

Война России против Украины: последние новости

Министры иностранных дел ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на военную помощь Украине

На заседании Совета министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, было принято окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд. евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира.

"Заседание Совета министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие глава МИД Украины, приняло окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Министр выразил благодарность коллегам за этот шаг", - говорится в сообщении ведомства.

Во время заседания Кулеба призвал европейских партнеров как можно скорее принять все необходимые решения для увеличения и ускорения поставок оружия и боеприпасов для украинских военных, а также развития оборонных индустрий ЕС и Украины.

Он также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всем государствам-членам ЕС, которые уже сделали свои взносы для ее воплощения.

"Призываю тех, кто еще размышляет над взносами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и нескольких других подобных инициатив. Каждый день имеет значение", - отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В Киев с визитом прибыл сенатор-республиканец США Линдси Грэм

Вчера, 18 марта, в Киев с визитом прибыл сенатор-республиканец Соединенных Штатов Америки (США) от Южной Каролины Линдси Грэм.

"Непоколебимая поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией", - написало посольство.

Ситуация на фронте, строительство оборонительных рубежей и не только. Зеленский провел Ставку

Президент Владимир Зеленский вчера, 18 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на фронте, строительство оборонительных рубежей и не только.

Во время заседания, по словам президента, он получил детальные сводки с фронта, а также выслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского относительно основных направлений активных действий. Также были затронуты вопросы относительно:

расхода и поступления боеприпасов;

данных разведки;

состояния выполнения заключенных контрактов и контрактирования на будущие периоды. Речь идет о закупках, а также производстве техники, вооружения и снарядов.

В частности президент заслушал доклады о выполнении предыдущих решений Ставки, а именно:

по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение;

о продолжении строительства оборонительных рубежей. Работа продолжается.

В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонистов: что предлагают в законе о мобилизации

В парламентском комитете по вопросам национальной безопасности продолжают рассматривать законопроект о мобилизации. В частности, планируют перекрыть лазейку для уклонистов, когда смотрителями человека с инвалидностью оформляют сразу несколько человек.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей. Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель", - сказал заместитель председателя комитета Егор Чернев.

По его словам, комитет поставил перед собой цель: с одной стороны, выполнить запрос Генштаба и Министерства обороны, с другой - удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей.

Как только законопроект будет сбалансирован, он попадет в сессионный зал Верховной рады, сообщил депутат.

Чехия закупает боеприпасы для Украины у союзников России, - WSJ

Чехия использует контакты времен холодной войны, чтобы получить столь необходимые Украине боеприпасы. В условиях, когда помощь США в снабжении оружием заблокирована, производство боеприпасов на Западе медленно растет, а запасы Киева сокращаются, Прага закупает их у стран, выступающих как союзники Москвы.

По данным издания, Чехия получила около 800 тысяч артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру и определила еще 700 тысяч единиц, которые могут быть заказаны при наличии дополнительного финансирования. Сейчас уже обеспечен первый транш в 300 тысяч снарядов, причем наибольший вклад сделала Германия.

Бывшая принадлежность страны к бывшему советскому блоку оказалась неожиданным подспорьем. Чехия унаследовала крупную оружейную промышленность с клиентами по всему миру и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга, которые имеют большие запасы оружия советских времен и способны производить еще больше.

Хотя Прага умалчивает о том, откуда поступают боеприпасы, издание утверждает, что среди поставщиков есть и союзники России. Торговые соглашения предусматривают, что поставки будут осуществляться через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть любую прямую связь между странами происхождения и Украиной, а также чтобы не подвергать поставщика гневу Москвы.

"Конфиденциальность - ключевой момент: Мы говорим и будем говорить со всеми, независимо от их лояльности или политической позиции - за некоторыми исключениями, такими как Северная Корея", - заявил Томаш Пояр, советник по национальной безопасности премьер-министра Петра Фиалы.

В свою очередь Ян Йиреш, заместитель министра обороны Чехии, сказал, что чешская инициатива выявила противоречие между дружественным публичным отношением некоторых правительств к России и их готовностью заключать соглашения с союзниками Украины в частном порядке.

Бельгия передаст Украине 300 броневиков LMV и научит экипаж для кораблей, - СМИ

Бельгия готовит пакет военной помощи для Украины на 412 млн евро. В него войдет 300 броневиков LMV.

Отмечается, что кроме многоцелевых бронированных автомобилей Бельгия планирует помочь Украине с минными тралами.

"Новая инициатива военной помощи, реализованная совместно Бельгией и Нидерландами, стала частью сотрудничества BELEUX, целью которой является повышение военного потенциала Украины", - говорится в материале.

Издание пишет, что Бельгия обеспечит базовую подготовку, а Нидерланды - обучение на рабочем месте для украинских экипажей минных судов.

Бельгия также пообещала предоставить Украине военную помощь на общую сумму 611 миллионов евро в течение 2024 года. Сообщается, что около половины этой суммы было выделено на дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Глава Евросовета призвал ЕС готовиться к обороне и перейти в режим военной экономики

Европейскому союзу необходимо предоставить Украине достаточно помощи для того, чтобы остановить РФ. Европе необходимо подготовиться к обороне и перейти в режим военной экономики.

По словам главы Евросовета, через два года после начала войны стало понятно, что Россия не остановится в Украине, как она не остановилась в Крыму десять лет назад.

"Россия продолжает свою тактику дестабилизации - в Молдове, Грузии, на Южном Кавказе, на Западных Балканах и даже дальше, на африканском континенте", - написал он.

Мишель добавил, что Россия представляет серьезную военную угрозу европейскому континенту и глобальной безопасности.

"Если мы не отреагируем должным образом на уровне ЕС и не предоставим Украине достаточную помощь, чтобы остановить Россию, мы будем следующими", - заявил он.

Вместо Игнатия. Сырский назначил нового спикера Воздушных сил ВСУ

Илья Евлаш, являвшийся спикером восточной группировки войск, стал новым начальником службы связей с общественностью Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ранее этот пост занимал Юрий Игнат.

По информации Воздушных сил, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал указ, согласно которому Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил.

Как отмечают в Воздушных силах, ранее Евлаш проходил службу в Командовании сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью.

Также он возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны Киева и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Евлаш также занимал должность спикера восточной группировки войск ВСУ.

Столтенберг: ситуация на фронте в Украине сложная, союзники по НАТО передают 99% помощи

На поле боя в Украине продолжает оставаться сложная ситуация. Союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи.

"Россия преследует имперские амбиции, и ситуация в Украине, на поле боя, сложная. Поэтому жизненно важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи, и наши партнеры также играют важную роль", - отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что приветствует помощь со стороны Грузии в принятии тысяч украинских беженцев и значительную гуманитарную, а также финансовую помощь для нашей страны.