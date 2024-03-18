Шукала локації української ППО поблизу Авдіївки: СБУ затримала агентку РФ з кримінальним минулим

Правоохоронці затримали рецидивістку, яка намагалася вистежити локації української ППО поблизу Авдіївки. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фігуранткою виявилась місцева жителька, яка перебувала у розшуку за шахрайство та крадіжки. Щоб уникнути покарання за ці злочини, влітку 2023 року жінка втекла до Житомирської області", - йдеться в повідомленні.

Переховувалась та шукала роботу на ворога

Переховуючись в орендованому будинку, жінка активно спілкувалась у чатах російських Telegram-каналів, де намагалась знайти заробіток.

"Таким чином зловмисниця потрапила у поле зору російської спецслужби. Згодом її дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки", - зазначають в СБУ.

Відомо, що за його вказівкою агентка відновила своє спілкування з колишніми односельцями в Донецькій області, щоб "втемну" одержувати від них "потрібну" інформацію.

Зрадниця під виглядом побутових розмов телефоном намагалась дізнатися про факти роботи української ППО під час повітряних атак рашистів.

У разі "підтвердження", вона далі розпитувала щодо орієнтовного базування вогневих позицій зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для "обходу" української протиповітряної оборони на східному фронті.

Попередження планів ворога

Однак російську агентку було вчасно викрито та оперативно проведено заходи щодо убезпечення ППО.

"На фінальному етапі спецоперації фігурантку було затримано у тимчасовому помешканні. Під час обшуку у неї виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності", - зазначають у Службі безпеки.

Наразі їй повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.