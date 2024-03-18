ua en ru
Пн, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бельгія передасть Україні 300 броньовиків LMV і навчить екіпаж для кораблів, - ЗМІ

Понеділок 18 березня 2024 20:28
UA EN RU
Бельгія передасть Україні 300 броньовиків LMV і навчить екіпаж для кораблів, - ЗМІ Архівне фото: Бельгія передасть Україні 300 броньовиків LMV (live.staticflickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Бельгія готує пакет військової допомоги для України на 412 млн євро. До нього увійде 300 броньовиків LMV.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shephard Media.

Зазначається, що крім багатоцільових броньованих автомобілів Бельгія планує допомогти Україні з мінними тралами.

"Нова ініціатива військової допомоги, реалізована спільно Бельгією та Нідерландами, стала частиною співпраці BELEUX, метою якої є підвищення військового потенціалу України", - йдеться в матеріалі.

Видання пише, що Бельгія забезпечить базову підготовку, а Нідерланди - навчання на робочому місці для українських екіпажів мінних суден.

Бельгія також пообіцяла надати Україні військову допомогу на загальну суму 611 мільйонів євро протягом 2024 року. Повідомляється, що близько половини цієї суми було виділено на додаткові артилерійські боєприпаси.

Iveco LMV

Армійський багатоцільовий броньований автомобіль італійського виробництва.

Розроблений колективом конструкторів компанії "Iveco Defence Vehicles", перший з десяти прототипів був виготовлений у 2001 році.

На автомобілі може бути встановлено різне кулеметне озброєння, зокрема дистанційно кероване на модулі типу Protector RWS.

Допомога від Бельгії

Міністр оборони Бельгії Людвін Дедондер заявляла, що Бельгія й надалі надаватиме Україні військову та фінансову допомогу, але свої війська на фронт відправляти не буде.

Також ми писали, що Бельгія відправить до Данії два двомісні літаки F-16 для участі в навчанні українських пілотів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія Війна в Україні
NEWS
Путін "виграв". Що чекає на РФ після виборів та до чого готуватися Україні
Путін "виграв". Що чекає на РФ після виборів та до чого готуватися Україні
DAILY
Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення