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Витрати боєприпасів становлять 7:1. Генерал ЗСУ розповів про переваги армії Росії у війні

Понеділок 18 березня 2024 15:40
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Витрати боєприпасів становлять 7:1. Генерал ЗСУ розповів про переваги армії Росії у війні Фото: Іван Гаврилюк (комунікаційна група заступника Міністра оборони)
Автор: Наталія Кава

Російська армія використовує на фронті дві свої основні переваги - артилерію та авіацію. Це дозволяє росіянам не зменшувати інтенсивність обстрілів.

Про це заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Гаврилюк вважає, що наразі Росія змогла оцінити виробничі потужності України та партнерів та почала використовувати свою перевагу у боєприпасах. Адже з початку 2024 року витрати боєприпасів становлять 7:1 на користь росіян.

Окрім цього росіяни вважають, що їм вистачить снарядів для домінування на передовий ще на довгий час. Це пов'язано з тим, що "вогневий вал" їм забезпечують не лише російські заводи, а й постачання їхньої Північної Кореї.

За словами генерала, також значна перевага є у російської авіації - винищувачі противника регулярно б'ють по позиціях і прифронтових територіях керованими авіаційними бомбами. Зокрема за 77 днів 2024 року росіяни скинули понад 3500 КАБів - це у 16 разів більше за показник 2023 року.

Однак змінити домінування росіян у повітрі мають винищувачі F-16, які збільшать можливості Сил оборони на землі.

"Але ситуація така, що ми ще не маємо F-16, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня. Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань із відсічі агресору", - зауважив він.

Чехія знайшла снаряди для України

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Днями Павел заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

Водночас прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявляв, що чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України в необов'язковому порядку.

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