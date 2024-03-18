У Раді хочуть перекрити лазівку для ухилянтів: що пропонують в законі про мобілізацію

У парламентському комітеті з питань нацбезпеки продовжують розглядати законопроект про мобілізацію. Зокрема, планують перекрити лазівку для ухилянтів, коли доглядачами людини з інвалідністю оформляють відразу кількох осіб.

Про це заявив заступник голови комітету Єгор Чернєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної ради .

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", - сказав він.

За його словами, комітет поставив перед собою мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого - втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.

Як тільки законопроект буде збалансовано, він потрапить у сесійний зал Верховної ради, повідомив депутат.

Урядовий законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію. Прийняти його у другому читанні планували наприкінці лютого, але розгляд та внесення правок до проекту закону затягнулися до середини березня.

Комітет працює без вихідних. Вже відомо, що комітет норму про блокування рахунків ухилянтів. Натомість норма щодо обмежень керування транспортним засобом була залишена.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що народні депутати планують врегулювати питання відстрочки від мобілізації доглядачами за людьми з інвалідністю. "Питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано", - заявив депутат від "Слуги народу".