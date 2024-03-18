Українські військові з Javelin знищили колону росіян у Запорізькій області (відео)

Українські бійці з Javelin знищили колону окупантів, яка йшла на штурм у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

У Силах оборони зазначили, що Javelin - це потужна зброя, особливо в руках наших бійців.

"Ворог пішов на штурм колоною з танку та трьох БМП, сподівався сховатися за рахунок задимлення. Але від конкретних протитанкових комплексів це не рятує", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії в Україні

За минулу добу російські загарбники втратили 810 військовослужбовців. Усього з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували близько 431 550 росіян.

Також ЗСУ протягом минулої доби знищили 19 танків, 17 ББМ, 34 артсистеми та іншу техніку ворога.