ua en ru
Пн, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові з Javelin знищили колону росіян у Запорізькій області (відео)

Запорізька область , Понеділок 18 березня 2024 16:42
UA EN RU
Українські військові з Javelin знищили колону росіян у Запорізькій області (відео) Фото: український військовий з Javelin (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці з Javelin знищили колону окупантів, яка йшла на штурм у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

У Силах оборони зазначили, що Javelin - це потужна зброя, особливо в руках наших бійців.

"Ворог пішов на штурм колоною з танку та трьох БМП, сподівався сховатися за рахунок задимлення. Але від конкретних протитанкових комплексів це не рятує", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії в Україні

За минулу добу російські загарбники втратили 810 військовослужбовців. Усього з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували близько 431 550 росіян.

Також ЗСУ протягом минулої доби знищили 19 танків, 17 ББМ, 34 артсистеми та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область ВСУ Війна в Україні
NEWS
Без візитів до ТЦК і в планах бронь. Для чого потрібен реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг"
Без візитів до ТЦК і в планах бронь. Для чого потрібен реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг"
DAILY
Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення