ua en ru
Пн, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Столтенберг: ситуація на фронті в Україні складна, союзники по НАТО передають 99% допомоги

Тбілісі, Понеділок 18 березня 2024 16:35
UA EN RU
Столтенберг: ситуація на фронті в Україні складна, союзники по НАТО передають 99% допомоги Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На полі бою в Україні продовжує залишатись складна ситуація. Союзники по НАТО передають 99% всієї військової допомоги.

Про це на прес-конференції з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

"Росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні, на полі бою, складна. Тому життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники по НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль", - зазначив генсек.

Він також зазначив, що вітає допомогу з боку Грузії у прийнятті тисяч українських біженців та значну гуманітарну, а також фінансову допомогу для нашої країни.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті сталося 72 бойових зіткнення.

При цьому окупанти продовжують активні штурми в Донецькій області, зокрема на Новопавлівському напрямку.

Також сьогодні, 18 березня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Однією з основних тем стала ситуація на фронті.

Глава держави вислухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо основних напрямів активних дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Грузія Єнс Столтенберг Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Без візитів до ТЦК і в планах бронь. Для чого потрібен реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг"
Без візитів до ТЦК і в планах бронь. Для чого потрібен реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг"
DAILY
Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення