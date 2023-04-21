Візит генсека НАТО до Києва та новий пакет допомоги від Естонії: новини за 20 квітня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 20 квітня, прибув з візитом до Києва. А також вчора уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України.

Детальніше про те, що сталося у четвер, 20 квітня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Генсек НАТО прибув до Києва

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 20 квітня, вперше з початку повномасштабного вторгнення прибув з візитом до Києва. Його помітили на Михайлівській площі у центрі столиці. Генсек НАТО вшанував пам'ять загиблих українських військових.

Пізніше Столтенберг зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили вступ нашої країни до Альянсу та майбутнє засідання "Рамштайну".

"Цей візит - перший за час повномасштабної війни - ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною - главу амбітних рішень", - зазначив президент.

Столтенберг зазначив, що НАТО продовжуватимуть зміцнювати Збройні сили України. Альянс буде підтримувати українців в їх боротьбі й відбудові.

Також він наголосив, що місце України по праву в НАТО.

До того ж Столтенберг додав, що потрібно зробити все, щоб Росія більше ніколи не воювала з Україною.

Естонія схвалила новий пакет допомоги для України

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійдуть артилерійські боєприпаси 155 мм калібру.

Крім того, Естонія передасть Збройним силам України прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.

Снаряди є внеском Естонії у власну ініціативу ЄС щодо спільного відправлення в Україну одного мільйона снарядів.

"Завтра на "Рамштайні" я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим іще Естонія може допомогти Україні", - заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

Данія разом з Нідерландами передасть Україні 14 танків Leopard 2

Данія разом з Нідерландами планує передати Україні 14 танків Leopard 2. Втім, вони можуть бути поставлені лише на початку 2024 року.

Як передає місцеве радіо, з такою заявою виступили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

"Мова йде про велику пожертву данської сторони в рамках спільного з Нідерландами проєкту, ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Це дуже значний внесок, який йде на додачу до вже анонсованих нами до 100 вживаних машин Leopard 1", - заявив Расмуссен.

Своєю чергою Поульсен зазначив, що ці 14 Leopard 2 будуть доставлені в Україну на початку 2024 року.

"Це - не данські танки. Це співпраця у наданні танків, які не є данськими, але які закуповуються у співпраці з Нідерландами. Не секрет, що існувало широке бажання розглянути можливість передачі танків Leopard 2, які є ще більшими, ніж Leopard 1. Тепер це можливо, і ми радіємо і пишаємося цим", - додав він.

Поульсен висловив сподівання, що до кінця 2023 принаймні 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну.

Швейцарія ввела санкції проти ПВК "Вагнера"

Уряд Швейцарії офіційно приєднався до санкцій Європейського союзу, включивши до свого списку обмежень ПВК "Вагнера".

Крім цього, Швейцарія ввела санкції проти російського інформаційного агентства РІА ФАН за поширення проурядової пропаганди і дезінформації. Інформагентство належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Уряд Швейцарії також ввів заборону на рекламу телеканалів RT Arabic і Sputnik Arabic, не наклавши обмеження на їхнє мовлення.

"Обидва канали відіграють важливу роль у систематичній міжнародній кампанії російського уряду з маніпулювання ЗМІ та фальсифікації фактів", - ідеться в повідомленні.

Литва затвердила національні санкції проти громадян РФ та Білорусі

У четвер, 20 квітня, парламент Литви остаточно затвердив введення національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі у зв'язку з війною в Україні. Депутати змогли подолати вето президента.

99 членів Сейму проголосували за ухвалення закону без поправок, запропонованих президентом, семеро проголосували проти і двоє утрималися.

Згідно з остаточно затвердженим законом про обмежувальні заходи, з 2 травня цього року до 3 травня 2024 року для росіян і білорусів буде обмежено отримання литовських віз, статусу електронного резидента. При цьому для них буде введено заборону на ввезення українських гривень.

Громадяни Росії зіткнуться з додатковими труднощами під час в'їзду до Литви і при придбанні нерухомості, а їхні заяви на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово не прийматимуть.

Ухвалений закон також призупиняє приймання заяв на отримання візи від громадян Росії та Білорусі, за винятком випадків, коли посередником у видачі візи виступає Міністерство закордонних справ Литви. Це дасть змогу в'їжджати в Литву особам, яких переслідують московський і мінський режими.

Київ розірвав договір оренди землі з посольством Росії

Київська міська рада розірвала договір з посольством Російської Федерації щодо оренди землі. Також звернулась до Кабміну щодо повернення майна дипломатичної установи.

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора - Росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.