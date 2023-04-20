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У Британії показали оновлену карту війни в Україні

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Україна, Четвер 20 квітня 2023 14:26
У Британії показали оновлену карту війни в Україні Фото: британська розвідка показала свіжу карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують відбивати штурми росіян на трьох напрямках фронту. Просування ворога не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

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У Британії показали оновлену карту війни в Україні

За даними британської карти, запеклі бої точаться у Донецькій, а також на сході Луганської області. Окупаційні війська наступають на трьох найголовніших напрямках.

Епіцентром боїв залишається Бахмут. Також росіяни атакують українських оборонців на Лимансько-Куп'янському напрямку, а також західніше Донецька, тобто у районі Авдіївки та Мар'їнки.

На інших ділянках фронту тривають локальні бої. Українські бійці тримають оборону у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. При цьому російська армія продовжує бити по прифронтових населених пунктах.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу наші захисники відбили 55 атак окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

При цьому у Міноборони зазначають, що ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії, а оборона Бахмута - один з них.

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