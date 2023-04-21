Визит генсека НАТО в Киев и новый пакет помощи от Эстонии: новости за 20 апреля
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 20 апреля, прибыл с визитом в Киев. А также вчера правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины.
Детальнее о том, что произошло в четверг, 20 апреля, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- По данным утра четверга, 20 апреля, украинские военные ликвидировали в сутки 670 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 184 420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 БМП и 10 БПЛА.
- Россия создала на оккупированной территории Украины новую группу войск. Организационная структура изменилась из-за больших потерь.
- Российские войска нанесли авиаудар по многоэтажке в Угледаре Донецкой области. В результате обрушился целый подъезд многоэтажки, под завалами оказались люди.
- Оккупанты меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине. Сейчас враг взял условный перерыв, чтобы накопить силы для атак тех целей, которые важны из-за контрнаступления украинских сил.
- Украинские военные продолжают отражать штурмы россиян в трех направлениях фронта. Продвижение врага не зафиксировано (карта боевых действий).
- Военные ВСУ уничтожили три пункта управления оккупантов, а при Бахмуте в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои (сводка Генштаба).
Генсек НАТО прибыл в Киев
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 20 апреля, впервые с начала полномасштабного вторжения прибыл с визитом в Киев. Он был замечен на Михайловской площади в центре столицы. Генсек НАТО почтил память погибших украинских военных.
Позже Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили вступление нашей страны в Альянс и предстоящее заседание "Рамштайна".
"Этот визит - первый за время полномасштабной войны - мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной - главу амбициозных решений", - отметил президент.
Столтенберг отметил, что НАТО будут продолжать укреплять вооруженные силы Украины. Альянс будет поддерживать украинцев в их борьбе и восстановлении.
Также он подчеркнул, что место Украины по праву в НАТО.
К тому же Столтенберг добавил, что нужно сделать все, чтобы Россия больше никогда не воевала с Украиной.
Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины
Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего в него войдут артиллерийские боеприпасы 155 мм калибра.
Кроме того, Эстония передаст вооруженным силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы для стрелкового оружия.
Снаряды являются вкладом Эстонии в собственную инициативу ЕС по совместному отправлению в Украину одного миллиона снарядов.
"Завтра на "Рамштайне" я также встречусь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, с которым мы обсудим, как и чем еще Эстония может помочь Украине", - заявил министр обороны Эстонии Анно Певкур.
Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2
Дания вместе с Нидерландами планирует передать Украине 14 танков Leopard 2. Однако они могут быть поставлены только в начале 2024 года.
Как передает местное радио, с таким заявлением выступили министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.
"Речь идет о большом пожертвовании датской стороны в рамках совместного с Нидерландами проекта, мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами к 100 подержанным машинам Leopard 1", - заявил Расмуссен.
В свою очередь Поульсен отметил, что эти 14 Leopard 2 будут доставлены в Украину в начале 2024 года.
"Это - не датские танки. Это сотрудничество в предоставлении танков, которые не являются датскими, но закупаются в сотрудничестве с Нидерландами. Не секрет, что существовало широкое желание рассмотреть возможность передачи танков Leopard 2, которые еще больше, чем Leopard 1. Теперь это возможно, и мы радуемся и гордимся этим", - добавил он.
Поульсен выразил надежду, что к концу 2023 года по крайней мере 80 танков Leopard 1 попадут в Украину.
Швейцария ввела санкции против ЧВК "Вагнера"
Правительство Швейцарии официально присоединилось к санкциям Европейского союза, включив в свой список ограничений ЧВК "Вагнера".
Кроме этого, Швейцария ввела санкции против российского информационного агентства РИА ФАН за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации. Информагентство принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.
Правительство Швейцарии также ввело запрет на рекламу телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic, не наложив ограничения на их вещание.
"Оба канала играют важную роль в систематической международной кампании российского правительства по манипулированию СМИ и фальсификации фактов", - говорится в сообщении.
Литва утвердила национальные санкции против граждан РФ и Белоруссии
В четверг, 20 апреля, парламент Литвы окончательно утвердил введение национальных санкций в отношении граждан России и Белоруссии в связи с войной в Украине. Депутаты смогли преодолеть вето президента.
99 членов Сейма проголосовали за принятие закона без поправок, предложенных президентом, семеро проголосовали против и двое воздержались.
Согласно окончательно утвержденному закону об ограничительных мерах, со 2 мая этого года до 3 мая 2024 года для россиян и белорусов будет ограничено получение литовских виз, статуса электронного резидента. При этом для них будет введен запрет на ввоз украинских гривен.
Граждане России столкнутся с дополнительными трудностями при въезде в Литву и при приобретении недвижимости, а их заявления на получение вида на жительство в Литве временно не будут принимать.
Принятый закон также приостанавливает прием заявлений на получение визы от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда посредником в выдаче визы выступает Министерство иностранных дел Литвы. Это позволит въезжать в Литву лицам, преследуемым московским и минским режимами.
Киев расторг договор аренды земли с посольством России
Киевский городской совет расторг договор с посольством Российской Федерации по аренде земли. Также обратилась в Кабмин о возвращении имущества дипломатического учреждения.
"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора - России. А также обратился в Кабинет министров Украины о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров к собственности украинского государства", - сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.
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