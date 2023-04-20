РФ хоче завадити наступу ЗСУ. Юсов розповів про зміну тактики ракетних ударів по Україні
Окупанти змінюють тактику масованих ракетних ударів по Україні. Наразі ворог взяв умовну перерву, щоб накопичити сили для атак тих цілей, які є важливими через контрнаступ українських сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.
Так, за його словами, порівняно з зимовим періодом, спостерігається зміна тактики ракетного терору, тому що перший етап провалився - енергетичний ракетний бліцкриг зазнав абсолютного фіаско.
"Витративши для себе критичну частину ракетного потенціалу, ворог не досяг бажаного результату. Так, сьогодні тактика змінюється і ця умовна перерва застосовується для накопичення тільки завдання будуть інші - це значною мірою не об'єкти енергетичної інфраструктури, а, наприклад, все, що стосується логістики, підготовки військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії", - розповів він.
Юсов нагадав, що росіяни подібні спроби робили і раніше, на першому етапі повномасштабного вторгнення.
"Якщо ми говоримо про зимовий період, то заявлялись військові цілі, але цілями були саме мирні об'єкти, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Сьогодні тактика буде інша", - підкреслив він.
Водночас на думку Юсова, відновити той потенціал за кількістю і по якості, який вже витрачений в період повномасштабного вторгнення ворог не зможе, навіть, якщо буде тримати паузу до вересня, а "до вересня він тримати паузу не буде".
Нагадаємо, раніше керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти активізують авіацію на півдні України, що пов’язано з новою тактикою. Зокрема, росіяни прив'язують до безпілотників гранати та намагаються бити по скупченню людей.
Крім цього, Росія почала використовувати плануючі бомби, що планують, розкидаючи їх по кілька десятків на день по всій території розмежування з літаків Су-35 і Су-34. І ця тактика ворога - нова загроза для українських сил ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.