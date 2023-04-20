ua ru
Чт, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Столтенберг: Нам потрібно зробити все, щоб Росія більше ніколи не воювала з Україною

Новость на русском →
Україна, Четвер 20 квітня 2023 15:37
Столтенберг: Нам потрібно зробити все, щоб Росія більше ніколи не воювала з Україною Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В НАТО розуміють, що Україні необхідна буде допомога і після перемоги над Росією. Необхідно зробити все можливо для того, щоб Росія більше ніколи не воювала з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в Києві під час прес-конференції.

За його словами, НАТО наразі працює над багаторічною ініціативою підтримки України.

"Це допоможе вам пройти шлях від ери радянського обладнання до натівського обладнання і політики. Це буде повна співпраця з НАТО. Це поставить Україну на достойне місце в євроатлантичній сім'ї. Українське майбутнє - в НАТО", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва. Примітно, що це сталося напередодні чергового "Рамштайну", який запланований на завтра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України НАТО Єнс Столтенберг
NEWS
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни