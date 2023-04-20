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Естонія схвалила новий пакет допомоги для України

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Таллінн, Четвер 20 квітня 2023 19:02
Естонія схвалила новий пакет допомоги для України Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійдуть артилерійські боєприпаси 155 мм калібру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Крім того, Естонія передасть Збройним силам України прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.

Снаряди є внеском Естонії у власну ініціативу ЄС щодо спільного відправлення в Україну одного мільйона снарядів.

"Завтра на "Рамштайні" я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим іще Естонія може допомогти Україні", - заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

Нагадаємо, завтра міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосить про нову військову допомогу Україні під час засідання "Рамштайн".

Окрім того, наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн", заплановане на 21 квітня.

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