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Росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі (фото руйнувань)

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Вугледар, Четвер 20 квітня 2023 10:29
Росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі (фото руйнувань) Фото: росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі (facebook.com/72.brigade)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі Донецької області. Внаслідок чого обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки, під завалами опинилися люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців.

"Це Вугледар і наслідки російського авіаудару в житловий будинок. Житловий будинок! Будівлю, де цивільні люди плекали надію - вижити в цій війні. Замість надії - лиш руїни… і втрачені життя мирних людей. Руйнація і смерть - це все на що здатні росіяни", - написали військові.

Фото: росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі (facebook.com/72.brigade)

Нагадаємо, що 18 квітня російські військові з артилерії обстріляли місто Українськ Донецької області.

Нагадаємо, перед цим окупанти вдарили по Слов'янську ракетами та дронами-камікадзе. У місті пошкоджені будинки, медичний заклад та автівки.

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Донецька область Вугледар Авіаудари
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