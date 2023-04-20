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Росія створила нову групу військ для оборони захопленого півдня України, - британська розвідка

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Україна, Четвер 20 квітня 2023 09:14
Росія створила нову групу військ для оборони захопленого півдня України, - британська розвідка Фото: Росія створила Дніпровську групу військ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія створила на окупованій території України нову групу військ. Організаційна структура змінилася через великі втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 18 квітня 2023 року Кремль опублікував прес-реліз про візит президента Путіна на окупований Росією південь України. У повідомленні йдеться, що президент відвідав "Дніпровську групу військ".

Це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін "група військ" в особливому сенсі, вказуючи на велике оперативно-цільове формування.

За даними британської розвідки, на початку вторгнення російські сили були організовані до груп військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм військовим округом у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.

"Існування явно нового ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Місія ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони, і особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія готується до тривалої війни з Україною, запроваджуючи електронні повістки.

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