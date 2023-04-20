Генсек НАТО прибув до Києва

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 20 квітня, прибув з візитом до Києва. Його помітили у центрі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває в Україні", - заявив представник альянсу у коментарі виданню.

Столтенберга помітили на Михайлівській площі у центрі Києва. Генсек НАТО вшанував пам'ять загиблих українських військових.

Ймовірно, генеральний секретар НАТО у Києві проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Варто зазначити, що завтра відбудеться одинадцята зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн". Цього разом вона буде очною та пройде на однойменній військово базі в Німеччині.

Напередодні "Рамштайну" міністр оборони України Олексій Резніков нагадав, що Україна хоче створити надійну систему ППО, а для цього необхідні сучасні винищувачі.

При цьому у Пентагоні наголошують, що пріоритетами військової допомоги Україні залишаються засоби ППО, артилерія та бронетехніка.

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