Столтенберг: НАТО продовжить зміцнювати ЗСУ, треба потужніші можливості

В НАТО обіцяють продовжувати зміцнювати Збройні сили України. Альянс буде підтримувати українців в їх боротьбі і відбудові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга в Києві під час прес-конференції.

"НАТО стоїть з Україною. Ми стояли з вами після незаконної анексії Криму в 2014 році. Ми стоїмо разом з вами в героїчній боротьбі проти російських загарбників і на захисті вашої країни. Ми будемо стояти поряд з вами і завтра, коли ви будете відбудовувати і працювати заради яскравого майбутнього українського народу", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що союзники НАТО підготували десятки тисяч українських солдатів.

"З минулого лютого союзники НАТО надали більше 150 млрд євро підтримки. В тому числі 65 млрд євро у вигляді військової допомоги. Це дозволило вашим військам відкинути ворога від Києва, Херсона, Харкова", - підкреслив Столтенберг.

Він акцентував, що зараз члени Альянсу надають більше літаків, танків, бронетехніки.

"Все це щодня допомагає на полі бою", - додав Столтенберг.

Своєю чергою генсек НАТО привітав "формулу миру" президента Володимира Зеленського та заявив в цьому контексті про необхідність у якомога потужніших можливостях забезпечення української безпеки.

Нагадаємо, що сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва. Примітно, що це сталося напередодні чергового "Рамштайну", який запланований на завтра.

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