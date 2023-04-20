Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

За даними ранку четверга, 20 квітня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 184420 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БММ і 10 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, російські війська минулої доби вдарили по Україні 26 дронами-камікадзе типу "Шахед-136", 21 з них був збитий силами української ППО.

Крім того, відомо, що російські війська в Бахмуті атакують одиничними штурмовими групами по 5-6 осіб. За минулу добу відбулося 34 бойових зіткнення в місті.

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