Київ розірвав договір оренди землі з посольством Росії

Київська міська рада розірвала договір з посольством Російської Федерації щодо оренди землі. Також звернулась до Кабміну щодо повернення майна дипломатичної установи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора - Росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", - пише міський голова Києва.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" також розірвав договір про оренду з УПЦ МП.

Також нещодавно Україна припинила дію угоди з РФ щодо обслуговування стратегічних ракетних комплексів.

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