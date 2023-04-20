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Вступ до НАТО, "Рамштайн" і не тільки. Зеленський назвав чотири теми переговорів зі Столтенбергом

Новость на русском →
Четвер 20 квітня 2023 15:01
Вступ до НАТО, "Рамштайн" і не тільки. Зеленський назвав чотири теми переговорів зі Столтенбергом Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі у Києві, зокрема, обговорили вступ нашої країни до Альянсу та майбутнє засідання "Рамштайну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента на брифінгу.

Зеленський зазначив, що Україна трактує перший візит Генсека НАТО в Україну за час повномасштабної війни як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з країною - главу амбітних рішень.

"На переговорах ми торкнулися чотирьох основних питань. Перше - "Рамштайн", засідання, яке відбудеться саме завтра та рішення, яких очікуємо від партнерів. Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій. Чим далі зможуть рухатись наші воїни на передовій, тим швидше до України та Європи повернеться мир", - сказав президент.

Зеленський та Столтенберг також обговорили певну нерішучість деяких союзників щодо оборони. Так, президент попросив генсека НАТО допомогти подолати стриманість партнерів у постачанні деякої зброї, а саме далекобійної, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки.

"Гальмування відповідних рішень - це час який втрачається для миру і це життя наших воїнів", - додав він.

Окрім цього, політики обговорили саміт НАТО, який пройде влітку у Вільнюсі. Зеленський вважає, що він може стати історичним.

"Я вдячний за запрошення відвідати Вільнюський саміт НАТО, але важливо щоб і Україна отримала відповідне запрошення. Немає жодного об'єктивного бар'єру, який перешкоджав би ухваленню політичного рішення про запрошення України в Альянс. І саме зараз, коли більшість людей в країнах НАТО підтримують вступ нашої держави в НАТО. Час для відповідних рішень", - сказав президент.

Четвертим питанням, яке обговорили політики стали гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Зеленський підкреслив, що ці гарантії безпеки в жодному разі не замінюють і не відкладають членство України в Альянсі. Проте безпека потрібна і поки триватиме реалізація рішень, і це потрібно для всього вільного світу.

Нагадаємо, генсек НАТО обіцяє продовжувати зміцнювати Збройні сили України.

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