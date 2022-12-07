Росія хоче не говорити, а заморозити війну для нового наступу весною, - генсек НАТО

Умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає. Росія хоче не переговорів, а замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на заході Global Boardroom, передає FT.

"Ми передбачили повномасштабне вторгнення (РФ в Україну - ред.) восени минулого року. Зараз ми бачимо те, що Росія намагається заморозити конфлікт, щоб відновитися та розпочати новий наступ наступної весни", - сказав Столтенберг.

При цьому генсек НАТО підкреслив, західні союзники повинні й далі продовжувати надавати зброю Україні.

Він також припустив, що, ймовірно, що "взимку конфлікт увійде в більш спокійну фазу", обидві сторони прагнутимуть перегрупувати та переозброїти свої сили, а тому країни НАТО повинні продовжувати надавати підтримку Україні.

"Росія не показала жодних ознак бажання мирного припинення війни. Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим терміновіше ми надаємо військову підтримку Україні. Зараз Україна має імпульс, а країни НАТО постійно розглядають, які види озброєння ми можемо передати Києву", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, поведінка Росії показує - Кремль зараз абсолютно не готовий до мирних переговорів (хоча й заявляє про такі наміри).

Зазначимо, в МЗС Британії заявили, що Путін може використовувати переговори для переозброєння.

Додамо, що Україна своєю чергою продовжує відкидати можливість початку мирних переговорів з Росією. Про це нещодавно нагадав президент Володимир Зеленський.

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