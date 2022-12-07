ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Погода сильно зміниться. Синоптик дала прогноз на найближчі дні

Новость на русском →
Україна, Середа 07 грудня 2022 13:46
Погода сильно зміниться. Синоптик дала прогноз на найближчі дні Фото: синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Погода найближчими днями буде змінюватись швидко та кардинально. Якщо ще в четвер варто очікувати дощ, мокрий сніг та мороз, то вже в понеділок стовпчики термометрів покажуть до +8 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Четвер

8 грудня мокрий сніг очікується у центрі, на сході України. Дощ місцями - у південній частині.

"На півночі та на у Вінницькій області - щільні постфронтальні хмари.Сонячні прояснення, без опадів - у західних областях", - розповіла синоптик.

За її словами, вітер поступово стихатиме, залишиться рвучким лише в східній частині.

"Повітря заходить до нас явно тепліше - завтра повсюди близько нуля, вдень навіть з невеликими "плюсами", на півдні +5...+9, в Криму до +14 градусів", - додала вона.

П'ятниця

9 грудня в Україні буде мокрий сніг, дощ, сірі хмари і "чудове сонце".

"У Києві в п‘ятницю залишиться лише хмарність - опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля", - розповіла Діденко.

Вихідні та понеділок

За даними синоптика, вихідними та в найближчий понеділок потепліє до +4...+8 градусів.

Як повідомлялося, у середу, 7 грудня, у Києві йде сильний сніг. Водіїв просять не виїжджати без потреби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України