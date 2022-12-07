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Артилерія та бронетранспортери. Німеччина передає Україні нову партію зброї

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Середа 07 грудня 2022 20:13
Артилерія та бронетранспортери. Німеччина передає Україні нову партію зброї Фото: Німеччина передає нову партію зброї України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина оприлюднила новий список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги. До нього увійдуть бронетранспортери Dingo та самохідні артилерійські установки RCH-155.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Німеччина надасть Україні наступну зброю:

  • 18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;
  • 20 бронетранспортерів Dingo;
  • 2 танкових тягачі M1070 Oshkosh;
  • 80 пікапів;
  • 90 засобів протидії дронам;
  • 7 вантажівок 8x6 зі змінною системою завантаження.

У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи та терміни доставки озброєння.

Dingo - це броньована та опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки.

Артилерійські 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" мають довжину ствола 52 калібри. RCH 155 створена на шасі колісного бронетранспортера "GTK Boxer" із колісною формулою 8x8. Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці "PzH ​​2000".

Нагадаємо, що Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.

Німеччина продовжує надавати військові допомогу Україні. Так, наша країна отримала 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh, з них два - протягом цього тижня.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 одиниць самохідних артилерійських установок RCH-155. Але поставка можлива не раніше 2025 року.

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