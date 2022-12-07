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Журнал Time назвав людиною року Зеленського та "український дух"

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Середа 07 грудня 2022 15:11
Журнал Time назвав людиною року Зеленського та "український дух" Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Американський журнал Time назвав "Людиною року" президента України Володимира Зеленського та "український дух".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Time.

Так, Зеленський на початку повномасштабної війни Росії проти України зміг об'єднати увесь світ навколо своєї країни. Він був зосереджений на тому, аби утримати погляд світу на Україні.

Журнал Time назвав людиною року Зеленського та &quot;український дух&quot;

Колишній артист розумів, що увага є найціннішою валютою планети. Він був відвертим, іноді саркастичним і завжди говорив по суті: ми повинні врятувати Україну, щоб врятувати демократію.

При цьому Зеленський заслужив і свою порцію критики. Його рішення применшити загрозу вторгнення розлютило багатьох в Україні.

Нагадаємо, український народ в особі Зеленського став лауреатом премії Сахарова.

Окрім того, Зеленського нагородили премією Oxi Courage Award за сміливість українського народу.

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Володимир Зеленський
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