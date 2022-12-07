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Атрошенка на рік позбавили посади мера Чернігова

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Середа 07 грудня 2022 18:57
Атрошенка на рік позбавили посади мера Чернігова Фото: Владислав Атрошенко, міський голова Чернігова (facebook.com/cg.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Яворівський районний суд Львова позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду міського голови протягом року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Що сталось?

В серпні поточного року Атрошенко наказав своєму водієві вивезти автомобіль його дружини Tesla Model X за кордон.

Зазначається, що посадовець діяв в умовах конфлікту інтересів, оскільки водій забезпечує транспортне обслуговування мера виключно у межах його обов'язків.

Яке покарання отримав Атрошенко

Відповідно до рішення Яворівського районного суду, міського голову визнано винним у адміністративному правопорушенні. На посадовця накладено штраф у розмірі 6 800 гривень. Також йому протягом року заборонено обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в вересні петиція щодо збереження Атрошенка на посаді мера Чернігова набрала більше 25 тисяч голосів.

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