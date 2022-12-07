Сотні ракет і дронів. РФ замовила в Ірану нову партію озброєння
Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.
"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити постачання безпілотних ракет та ракет до Росії", - пише видання з посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку.
Таким чином Кремль хоче протидіяти гострому браку озброєння для здійснення атак - є кілька сотень снарядів та сотні дронів.
"Я не думаю, що вони вже відвантажені, але вони безперечно є в книгах замовлень", - сказало джерело в Нью-Йорку.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що після того, як Україна представила реальні докази застосування іранського озброєння Росією в Україні, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність до поставок зброї в РФ.
Також раніше ми писали, що Білорусь має намір виробляти снаряди для артилерії та РЗСО разом із Іраном.
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