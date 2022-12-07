Комітет Сенату США підтримав визнання дій РФ в Україні геноцидом

Комітет Сенату США підтримав ініціативу, за якою дії росіян в Україні визнаються геноцидом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша у Twitter .

"Комітет Сенату із закордонних відносин підтримав резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом", - написав він.

Зазначимо, ще 22 липня президент України Володимир Зеленський заявляв, що американські сенатори представили проект резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом.

За словами голови української держави, такою ініціативою пропонується засудити акти геноциду проти українського народу, які здійснює РФ, і закликати союзників підтримувати Україну для того, щоб запобігти повторенню таких дій.

Також ми писали, що, за словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, світ має визнати дії Росії в Україні геноцидом через численні злочини окупантів у нашій країні.

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