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Британія показала нову карту війни в Україні: що відбувається на фронтах

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Донбас, Середа 07 грудня 2022 13:08
Британія показала нову карту війни в Україні: що відбувається на фронтах Фото: Британія показала нову карту війни в Україні на 7 грудня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Розвідка Британії оновила карту бойових дій в Україні. Найскладнішою ситуація залишається на Донбасі, де росіяни здійснюють масовані штурми, але ЗСУ стримують ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту Міноборони Великобританії у Twitter.

За даними карти, українські сили відбили атаки росіяни в районах таких населених пунктів Білогорівка (Луганська область) та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка (Донецька область).

Британія показала нову карту війни в Україні: що відбувається на фронтах

Втім, помічається незначне просування ворога на східних околицях Бахмуту, але місто оточити противнику не вдається. Однак район Бахмута та Авдіївки під постійними ударами окупантів.

Зокрема, на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій.

При цьому на інших напрямках російські війська намагаються утримати тимчасово захоплені території та стримати ЗСУ.

Тим часом на півдні противник продовжує боронитися. Зокрема, на сході Херсонської області. Під ударом ворога безпосередньо Херсон та його околиці - правий берег Дніпра.

Нагадаємо, раніше британська розвідка пояснила копання непотрібних окопів росіянами у Білгородській області.

Додамо, також в британському відомстві повідомляли, що Росія встановлює на окупованих територіях "зуби дракона".

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