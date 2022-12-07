ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США повідомили Німеччині, що підтримують передачу Україні танків Leopard, - ЗМІ

Новость на русском →
Берлін, Середа 07 грудня 2022 13:23
США повідомили Німеччині, що підтримують передачу Україні танків Leopard, - ЗМІ Фото: США дали зрозуміти Німеччині, що підтримають постачання Україні танків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США сигналізували Німеччині, що підтримають передачу Україні танків Leopard 2. Проте за умови, що Німеччина сама ухвалить це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання FAZ.

Два джерела, які мають доступ до інформації з обох країн, підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорював цю тему з радником канцлера із зовнішньої політики Єнсом Плетнером у жовтні. За словами одного зі співрозмовників, Салліван сказав, що США вітали б таку поставку, однак це має відбутися за ініціативи Німеччини.

Інше джерело зазначило, що Салліван натякнув Плетнеру, що було б "добре", аби Україна отримала ці танки.

В уряді Німеччини не спростували цієї інформації, а спікер зазначи, що кабінет канцлера Олафа Шольца тримає постійний контакт з союзниками, особливо зі США, щодо допомоги Україні. У самій Німеччині не раз заявляли, що не можуть передати танки, оскільки ніхто з союзників цього не зробив.

Експерти ж пояснюють, що існує низка причин, чому українським військовим необхідні саме танки Leopard 2. Найголовніше, що це озброєння є стандартним танком польської армії, тому Україна могла б обслуговувати їх відразу у Польщі. З американськими танками поки що такий варіант неможливий.

За даними видання, тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць у найкоротші терміни.

Раніше ми повідомляли, що Україна просить союзників про передачу танків, аби продовжити успіхи та звільнити додаткові території. Але США та Німеччина не наважуються поставити M-1 Abrams та Leopard частково через проблеми з навчанням та логістикою на полі бою.

Нагадаємо, за даними видання Politico, поставки Україні танків Abrams і Leopard затримуються через проблеми з логістикою.

Втім, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков висловив впевненість, Україна отримає західні танки від союзників, і не тільки Leopard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України