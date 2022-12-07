Вже не "Київ за три дні". Путін зробив заяву про терміни "спецоперації"
Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Image)
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.
"Звичайно, це тривалий процес може бути", - сказав він.
Також диктатор зазначив, що "значним результатом" операції для Росії стала поява нових територій, тобто незаконна окупація регіонів України.
Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що планом війни є нібито допомога жителям Донбасу.
При чому раніше диктатор розповів, що розпочав війну в Україні, оскільки західні країни нібито "послали РФ подалі", коли йшлося про гарантії взаємної безпеки.
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