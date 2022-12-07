В Маріуполь звозять "зуби дракона", місто все більше перетворюють на тилову базу РФ
Вперше до Маріуполя прибув вантаж “зубів дракону” - бетонних укріплень з Криму. Місто окупанти і надалі перетворюють в свою тилову військову базу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"У військовому містечку неподалік Севастополя запущене виробництво бетонних укріплень, які масово везуть на тимчасово окуповану територію цивільними вантажівками. Вчора перший такий вантаж прибув до Маріуполя та був спрямований на укріплення лінії оборони по трикутнику Маріуполь-Мангуш-Нікольське", - розповів він.
За його словами, окупанти стрімко посилюють заходи безпеки по Маріуполю та району та в чергове збільшують окупаційний корпус.
"Маріуполь остаточно перетворено на тилову військово-логістичну базу окупантів", - констатує Андрющенко.
Окрім цього:
- в с. Урзуф прибуло чергове підкріплення живої сили та військової техніки та розселено частину військового командування середньої ланки. Через це у с. Урзуф та Бабах-Тарама другий день поспіль глушиться мобільний зв’язок;;
- в с. Агробаза та с. Бердянське поблизу Маріуполя пройшло розквартирування окупантів. Через це вперше з початку цієї фази війни по вулицях селищ запущено військові патрулі;
- в Лівобережному районі Маріуполя в районі “Ранкового ринку” вчора вперше з початку вересня було встановлено мобільний блок-пост, на якому проводилась перевірка автівок та пішоходів (виключно чоловіків незалежно від віку, які пересувались вулицею без жінок та дітей).
Як повідомлялось, ЗСУ вдарили по позиціях окупантів в захопленому Маріуполі. Вдалось вразити щонайменш 2 систем ППО С-300.
Зазначимо, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 540 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 92 740 військових.