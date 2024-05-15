Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Бої у Вовчанську

Міноборони підтвердило, що малі піхотні групи ворога змогли зайти до Вовчанська на півночі Харківської області. Загарбники намагаються закріпитися на північній стороні міста.

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що росіян частково витіснили з Вовчанська, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях.

ГУР атакувало базу з паливом в Росії

За даними джерел РБК-Україна, в ніч на 15 травня Головне управління розвідки здійснило спецоперацію у Ростовській області. Там була атакована паливна база, яка використовувалася у військових цілях.

Удар по Дніпру

Сьогодні вдень російська армія вдарила по Дніпру. За даними місцевої влади, пошкоджено інфраструктуру. Внаслідок атаки є поранені, двоє осіб загинули.

Обстріл Миколаєва

Окупанти близько 11:35 здійснили ракетний удар по Миколаєву. Через ворожий обстріл твоє чоловіків отримали поранення.

Внаслідок удару були пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури та автомобілі. На території СТО спалахнула потужна пожежа.

Плани росіян на Суми та Харків

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що росіяни хочуть посіяти паніку серед мешканців Харкова та Сум. Це дозволило б ворогові просувати тему переговорів.

Україна

Відключення світла

Сьогодні зранку в Україні ввели екстрені відключення світла. Енергетики пояснили, що зростає споживання електроенергії на тлі похолодання в Україні.

"Укренерго" також попередило українців, що ввечері з 18:00 до 23:00 можуть запровадити аварійні відключення світла.

Зеленський скасував свої візити за кордон

Президент України Володимир Зеленський на тлі загострення на фронті доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, які мали б відбутися найближчими днями.

За даними ЗМІ, Зеленський скасував візити до Португалії та Іспанії.

Блінкен зустрівся з Кулебою

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч з главою МЗС Дмитром Кулебою та зробив декілька заяв:

США виділяють Україні 2 млрд доларів на закупівлю зброї;

Вашингтон не закликає Україну завдавати ударів про території РФ, але і не обмежує. Україна сама обирає, як вести війну.

США та Україна можуть протягом декількох тижнів укласти угоду про гарантії безпеки. Її підпишуть президенти Джо Байден та Володимир Зеленський.

Курс долара

В Україні очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Станом на ранок середній курс продажу долара не змінився - 40,05 гривні, курс євро зріс на 5 копійок - до 43,30 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,55 гривні, євро - по 42,60 гривні.

Світ

Допомога від Австралії для України

Австралія готує для України новий пакет допомоги, його вартість становить 100 млн доларів. Він включатиме швидкісні катери Sentinel 830R RHIB.

Попередження США для Китаю

У Держдепі США звернулися до Пекіна на тлі візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю. Вашингтон порекомендував Китаю не підтримувати Росію у війні проти України.

Замах на Фіцо

У Словаччині 71-річний чоловік кілька разів вистрілив у словацького прем'єра Роберта Фіцо. Він отримав поранення.

Главу уряду Словаччини швидко відправили до лікарні. Його стан тяжкий.

Усі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.