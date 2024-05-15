Блінкен зробив заяву про застосування американської зброї по території РФ

США не закликають Україну завдавати ударів поза межами своєї території. При цьому Україна сама обирає, як вести війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою.

Держсекретар зазначив, що США не можуть заохочувати завдання ударів за межами української території, але Україна сама приймає рішення. "Як я і сказав, ми абсолютно віддані справі перемоги України в цій війні. Задля людей, задля її майбутнього. Ми це визнаємо у своїй політиці і підкреслюємо, що це рішення має ухвалювати Україна для себе сама", - сказав він. Блінкен додав, що США допомагають забезпечувати Україну засобами, аби досягти перемоги у війні.