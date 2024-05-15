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У Міноборони підтвердили, що піхотні групи окупантів зайшли до Вовчанська

Вовчанськ, Середа 15 травня 2024 13:11
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У Міноборони підтвердили, що піхотні групи окупантів зайшли до Вовчанська Фото: російські групи зайшли у Вовчанськ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські піхотні групи зайшли до Вовчанська Харківської області. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти. Наше завдання - знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися", - сказав речник.

За його словами, українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів. Зокрема, коли ворог технікою підвозить піхоту.

"Підтягнуто резерви. Дійсно дуже такі ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли", - додав Лазуткін.

Як зазначив речник Міноборони, сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському. Сирський знаходиться в бойових бригадах, напрямком зараз керує бригадний генерал Михайло Драпатий.

"Тому триває бойова робота. Ясна річ, що ситуація непроста, що напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Ворог намагається розтягнути фронт, десь зв'язати наші сили. Дійсно завдання наше знищити окупанта. І це робиться у великій кількості. Окупанти гинуть на підходах до Вовчанська, його околицях і в самому місті теж", - зазначив речник.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, в ніч на 10 травня росіяни пішли у наступ на півночі Харківської області. Вони спробували прорвати оборону ЗСУ у районі Вовчанська.

Зараз на вказаному напрямку тривають бої. Окупантам вдалося зайняти декілька населених пунктів.

Сьогодні у мережі з'явилася інформація, що російські війська зайшли у Вовчанськ. У Генштабі повідомили, що станом на 11:30 15 травня противник активних дій не проводить, а намагається закріпитися та перегрупуватися.

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