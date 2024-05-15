Жодних поїздок: Зеленський переніс міжнародні заходи через ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря президента Сергія Никифорова у Facebook.

"Ми вдячні партнерам за розуміння", - написав він.

За його даними, Зеленський провів щоденний селектор, передусім щодо ситуації на Харківщині та забезпечення Сил оборони України.

Зокрема, президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

"На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки - ГУР та СЗР - бачать усі ймовірні кроки противника", - написав Никифоров.

Прес-секретар додав, що Сирський регулярно доповідає президентові про ситуацію.

Ситуація в Харківській області та скасування поїздок Зеленського

Раніше CNN Portugal повідомило, що президент України Володимир Зеленський скасував візит до Португалії та Іспанії, який був запланований на цей тиждень. За даними видання, це сталося у зв'язку із серйозною внутрішньою ситуацією, що склалася в Україні.

Нагадаємо, в ніч на 10 травня російські війська почали наступ на півночі Харківської області та захопили близько десяти населених пунктів. У Міноборони підтвердили, що частина піхотних груп ворога зайшла у Вовчанськ.