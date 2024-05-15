Замах на Фіцо. У якому стані прем'єр Словаччини та що відомо про мотиви

У словацькому місті Гандлова сьогодні вдень, 15 травня, скоєно замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Його поранили з вогнепальної зброї, а нападника затримала поліція.

Під час підготовки матеріалу використовували заяви чиновників Словаччини, Чехії, акаунт прем'єра Фіцо у Facebook, видання Denník N, TV Joj і Pravda: Správy.

Детальніше про стан глави уряду Словаччини та можливі мотиви - в матеріалі РБК-Україна .

Зміст

З чого все почалося

Як на це реагують чиновники

Стан Фіцо та можливі мотиви

З чого все почалося

Журналісти повідомляли, що в місті Гандлова пролунали постріли біля місцевого Будинку культури. У цій будівлі засідав уряд, а до народу вийшов прем'єр Роберт Фіцо.

Фото: Охорона Фіцо (reuters.com)

Журналіст Даніель Вражда повідомив, що не побачив саму стрілянину, проте звуки пострілів були гучними. Він побачив, як пораненого прем'єра відтягнули в машину його охоронці.

BREAKING — The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.

This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord.



Channel: @JFK_TV pic.twitter.com/0BNqYddBvZ — Ceeeeeeeeelo2024 (@Ceeeeeeelo7) May 15, 2024

При цьому поліція одразу ж затримала ймовірного стрілка. ЗМІ пишуть, що йдеться про 71-річного чоловіка з Левіце.

Фото: Затримання стрілка (reuters.com)

Як на це реагують чиновники

Президентка Словаччини Зузана Чапутова рішуче засудила жорстокий і безрозсудний напад на прем'єр-міністра.

"Я в шоці. Я бажаю Роберто Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися від нападу", - сказала вона.

Місцевий депутат і глава партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка заявив, що він шокований і вражений розстрілом прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

"Ми однозначно і рішуче засуджуємо будь-яке насильство. Ми віримо, що з прем'єр-міністром Фіцо все буде гаразд і що цей жахливий акт буде розкрито якомога швидше", - додав він.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що терпіти насильство не можна і побажав Фіцо одужання. Також свою реакцію і слова підтримки висловили глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Польщі Дональд Туск, президент Сербії Александар Вучич, прем'єр Румунії Марчел Чолаку і прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

Реакцію на те, що трапилося, висловив і президент Володимир Зеленський. Він рішуче засудив акт насильства щодо глави уряду сусідньої держави-партнера.

"Необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, формі або сфері". - написав він.

Зеленський висловив надію на швидке одужання Фіцо.

Стан Фіцо та можливі мотиви

ЗМІ пишуть, що Фіцо був поранений у ногу і руку. Інші журналісти вказують, що його стан дуже важкий. Джерела одного з видань Словаччини повідомляють, що загрози життю Фіцо немає. Наразі його везуть у лікарню в Банська-Бістріце.

Фото: Охорона відтягнула пораненого Фіцо в машину (скріншот)

На офіційному акаунті Фіцо у Facbook повідомляють, що наразі він перебуває в небезпечному для життя стані.

"Наразі його везуть на гелікоптері в Банська-Бістріцу, оскільки до Братислави добиратися буде занадто довго через необхідність термінового втручання. Наступні кілька годин будуть вирішальними", - йдеться в заяві на акаунті Фіцо.

У місцевому парламенті ситуація стала напруженою. Чиновник Ріхард Глюк увійшов до зали і крикнув депутатам від опозиції, що це "їхня вина" і вони несуть за це відповідальність. Депутат Йозеф Прочко крикнув, що він державний чиновник і потрібно поводитися відповідно.

Заступник спікера Національної ради Словаччини Андрей Данко спробував звинуватити у трагедії журналістів.