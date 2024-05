Замах на Фіцо. У якому стані прем'єр Словаччини та що відомо про мотиви

З чого все почалося

Як на це реагують чиновники

Стан Фіцо та можливі мотиви

Журналісти повідомляли, що в місті Гандлова пролунали постріли біля місцевого Будинку культури. У цій будівлі засідав уряд, а до народу вийшов прем'єр Роберт Фіцо.

Фото: Охорона Фіцо (reuters.com)

Журналіст Даніель Вражда повідомив, що не побачив саму стрілянину, проте звуки пострілів були гучними. Він побачив, як пораненого прем'єра відтягнули в машину його охоронці.

BREAKING — The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.

This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord.



Channel: @JFK_TV pic.twitter.com/0BNqYddBvZ