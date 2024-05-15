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Українські розвідники атакували базу з паливом у Ростовській області, - джерела

Росія, Середа 15 травня 2024 13:47
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Українські розвідники атакували базу з паливом у Ростовській області, - джерела Фото: дрони ГУР атакували паливну базу РФ у Ростовській області 15 травня (ілюстрація/росЗМІ)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Головне управління розвідки України (ГУР) у ніч проти середи, 15 травня, атакувало дронами паливну базу в Ростовській області (Росія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерела, атака є плановою операцією ГУР. Наразі відомо, що всі цілі вдалося уразити.

Наразі на паливній базі триває пожежа. Відомо, що РФ використовувала цю базу у військових цілях.

Обстріл паливної бази в Ростовській області РФ

15 травня дрони атакували базу з паливом у російській Ростовській області, яка знаходиться у Пролетарському районі. Відомо, що пролунали два вибухи.

При цьому губернатор області Василь Голубєв заявив нібито про відсутність загоряння, як і про те, що постраждалих у результаті постраждалих нібито немає.

Крім того, в ніч на 15 травня росіяни заявляли про роботу ППО в тимчасово окупованому Севастополі.

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