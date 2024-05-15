Через обстріл Миколаєва є постраждалі

Фото: через обстріл Миколаєва 15 травня постраждали люди (Getty Images)

Через обстріл Миколаєва у середу, 15 травня, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх", - написав він. Обстріл Миколаєва Російські війська з регулярною періодичністю обстрілюють Миколаїв. 15 травня у Миколаєві пролунав вибух. При цьому військові попереджали про загрозу балістики. Повідомлялося, що окупанти вдарили містом. Пізніше у місті зафіксували два "прильоти".