Через обстріл Миколаєва є постраждалі
Фото: через обстріл Миколаєва 15 травня постраждали люди (Getty Images)
Через обстріл Миколаєва у середу, 15 травня, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх", - написав він.
Обстріл Миколаєва
Російські війська з регулярною періодичністю обстрілюють Миколаїв.
15 травня у Миколаєві пролунав вибух. При цьому військові попереджали про загрозу балістики. Повідомлялося, що окупанти вдарили містом.
Пізніше у місті зафіксували два "прильоти".
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