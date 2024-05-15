В Україні ввечері можуть запровадити аварійні відключення світла

В Україні у вечірні години пік для споживачів можуть запровадити аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Укренерго" в Telegram.

При цьому зазначається, що сьогодні, 15 травня, з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

"При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 - 23:00, "Укренерго" прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення світла

14-15 травня в Україні відбулися віялові відключення електропостачання. Це пов'язано зі збільшенням споживання електроенергії на тлі похолодання.

Хоча перебої з електропостачанням були короткочасними (кілька годин вранці 15 травня), енергетики попереджають про можливість їх подовження.

Детальніше про те, чому в Україні знову відключають світло та чи є графіки - у матеріалі РБК-Україна.

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