Чи зустрінуться Байден із Зеленським найближчим часом: що кажуть Кулеба та Блінкен

Україна та США можуть найближчим часом підписати угоду про гарантії безпеки. Це відбудеться під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна під час прес-конференції заявили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен.

Кореспондент поцікавився в українського та американського чиновників, на якому рівні будуть представлені США на саміті миру, і чи можлива зустріч Байдена та Зеленського найближчим часом для підписання угоди про гарантії безпеки.

Участь США у саміті миру

Блінкен наголосив, що його країна підтримує проведення саміту миру, і у Вашингтоні впевнені в успіху ініціативи.

"Ми будемо там представлені. Поки що ми нічого не можемо оголосити. Можемо сказати, що працюємо для того, щоб цей саміт пройшов успішно. Це дуже важлива місія, і ми хочемо, щоб вона досягла своїх результатів глобально", - розповів держсекретар.

Можлива зустріч Байдена та Зеленського

Як зазначив глава Держдепу, підписати угоду про гарантії Україна і США можуть у найближчі тижні. Також він підтвердив, що документ підпишуть лідери двох країн.

У свою чергу Кулеба зазначив, що конкретні дати візитів іноземних чиновників в Україну або українських чиновників за кордон не оголошуються зі зрозумілих причин.

"Але між президентом Зеленським та президентом Байденом встановився довірливий діалог. І я впевнений, що у них буде можливість предметно проговорити всі питання та підписати цю угоду (про гарантії безпеки - ред.)", - додав український міністр.