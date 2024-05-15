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США виділяють Україні 2 млрд доларів на зброю, - Блінкен

Київ, Середа 15 травня 2024 14:31
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США виділяють Україні 2 млрд доларів на зброю, - Блінкен Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

США виділяють Україні новий пакет фінансової допомоги. Кошти підуть на закупівлю зброї для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою.

"Ми маємо додаткову допомогу, і ця допомога вже доставляється до України. Хочу оголосити, що ми надамо додаткові 2 млрд доларів фінансової і військової допомоги", - сказав він.

Як зазначив держсекретар США, кошти будуть виділені через фонд оборонної промисловості. Це допоможе Україні закупити необхідне озброєння, а також це буде інвестицією у військово-промисловий комплекс України.

Блінкен додав, що кошти з нового пакету фінансової допомоги також можуть бути направлені на закупівлю зброї в інших країнах.

Допомога США для України

Нагадаємо, що США є лідерами з надання Україні військової допомоги. Проте минулого року виникла затримка з постачанням допомоги, зокрема зброї. Республіканці у Конгресі блокували продовження фінансування допомоги для України.

Навесні Конгрес ухвалив остаточне рішення, а постачання зброї від США відновилося. За даними Bloomberg, Сполучені штати розглядають можливість відправити Україні ще одну батарею ЗРК Patriot.

Більше про те, яку допомогу Україна отримувала від США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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