Росіяни вдарили по Дніпру: є загиблі та поранені
Російські війська у середу, 15 травня, обстріляли Дніпро. Ворог атакував інфраструктуру, є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру", - розповів він.
За словами голови ОВА, попередньо, двоє загиблих.
"Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються", - констатував Лисак.
Вибухи в Дніпрі
В Дніпрі, області та частині регіонів (Запорізька, Кіровоградська та Херсонська області) повітряну тривогу оголосили о 13:15 в середу, 15 травня.
Карта повітряних тривог на 13:24 в Украине (t.me/alarmukraine)
Військові повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Близько 13:34 у Дніпрі пролунали вибухи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.