Росіяни вдарили по Дніпру: є загиблі та поранені

Російські війська у середу, 15 травня, обстріляли Дніпро. Ворог атакував інфраструктуру, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру", - розповів він. За словами голови ОВА, попередньо, двоє загиблих. "Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються", - констатував Лисак. Вибухи в Дніпрі В Дніпрі, області та частині регіонів (Запорізька, Кіровоградська та Херсонська області) повітряну тривогу оголосили о 13:15 в середу, 15 травня. Карта повітряних тривог на 13:24 в Украине (t.me/alarmukraine) Військові повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Близько 13:34 у Дніпрі пролунали вибухи.