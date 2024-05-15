Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

США выделяют Украине дополнительные 2 млрд долларов на оружие, российские войска зашли в Волчанск Харьковской области, а в Украине могут снова ввести аварийные отключения света.
РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.
Бои в Волчанске
Минобороны подтвердило, что малые пехотные группы врага смогли зайти в Волчанск на севере Харьковской области. Захватчики пытаются закрепиться на северной стороне города.
Позже Генштаб ВСУ сообщил, что россиян частично вытеснили из Волчанска, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях.
ГУР атаковало базу с топливом в России
По данным источников РБК-Украина, в ночь на 15 мая Главное управление разведки провело спецоперацию в Ростовской области. Там была атакована топливная база, которая использовалась в военных целях.
Удар по Днепру
Сегодня днем российская армия ударила по Днепру. По данным местных властей, повреждена инфраструктура. В результате атаки есть раненые, два человека погибли.
Обстрел Николаева
Оккупанты около 11:35 нанесли ракетный удар по Николаеву. Из-за вражеских обстрелов твое мужчин получили ранения.
В результате удара были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобили. На территории СТО вспыхнул мощный пожар.
Планы россиян на Сумы и Харьков
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что россияне хотят посеять панику среди жителей Харькова и Сум. Это позволило бы врагу продвигать тему переговоров.
Отключения света
Сегодня утром в Украине были введены экстренные отключения света. Энергетики объяснили, что растет потребление электроэнергии на фоне похолодания в Украине.
"Укрэнерго" также предупредило украинцев, что вечером с 18:00 до 23:00 могут ввести аварийные отключения света.
Зеленский отменил свои визиты за границу
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на фронте поручил перенести все международные мероприятия с его участием, которые должны состояться в ближайшие дни.
По данным СМИ, Зеленский отменил визиты в Португалию и Испанию.
Блинкен встретился с Кулебой
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой МИД Дмитрием Кулебой и сделал несколько заявлений:
США выделяют Украине 2 млрд долларов на закупку оружия;
Вашингтон не призывает Украину наносить удары о территории РФ, но и не ограничивает. Украина сама выбирает, как вести войну.
США и Украина могут в течение нескольких недель заключить соглашение о гарантиях безопасности. Его подпишут президенты Джо Байден и Владимир Зеленский.
Курс доллара
В Украине ожидается рост курса доллара в течение ближайшего года. По состоянию на утро средний курс продажи доллара не изменился - 40,05 гривны, курс евро вырос на 5 копеек - до 43,30 гривны.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,55 гривны, евро - по 42,60 гривны.
Помощь от Австралии для Украины
Австралия готовит для Украины новый пакет помощи, его стоимость составляет 100 млн долларов. Он будет включать скоростные катера Sentinel 830R RHIB.
Предупреждение США для Китая
В Госдепе США обратились к Пекину на фоне визита российского диктатора Владимира Путина в Китай. Вашингтон порекомендовал Китаю не поддерживать Россию в войне против Украины.
Покушение на Фицо
В Словакии 71-летний мужчина несколько раз выстрелил в словацкого премьера Роберта Фицо. Он получил ранения.
Главу правительства Словакии быстро отправили в больницу. Его состояние тяжелое.
Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.
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