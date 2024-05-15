РФ хоче створити паніку в Харкові та Сумах, для просування теми переговорів, - ЦПД
Росіяни хочуть створити паніку в Харкові та Сумах, щоб вплинути на місцевих жителів. Також цю тему вони хочуть використовувати для просування переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в ефірі національного телемарафону.
"Головна зараз історія російської пропаганди - це спроба створити паніку в Харкові та Сумах, переконати людей, що ці обмежені дії в прикордонні Харківської області - це початок наступу на Харків", - сказав він.
За його словами, вони намагатимуться викликати паніку, вони вже це роблять кілька місяців.
"Паніка в Харкові і Сумах дозволила б ворогу далі просувати тему переговорів, тему миру на російських умовах. І заяви Путіна, що він готовий до переговорів, але російські війська не повинні виходити із захоплених територій, це бажання налякати українців", - пояснив Коваленко.
Також керівник Центру протидії дезінформації повідомив, що все буде крутитися навколо створення паніки і видачі обмежених дій у прикордонні за підготовку до наступу.
Що передувало
Нещодавно російські війська почали наступати на півночі Харківської області та захопили низку сіл. Водночас українські війська стримують натиск окупантів.
При цьому у вищому військовому керівництві України допускають, що росіяни можуть почати діяти на інших напрямках. Нещодавно глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія може почати наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.
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