Україна повернула з окупації додому ще дев'ятьох дітей

Україні вдалося повернути з окупації дев'ятьох дітей. Їх змушували ходити до російських шкіл і нав'язували проросійську пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

"У межах реалізації затвердженого плану дій президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA наша команда разом із представниками офісу омбудсмена виконала чергове завдання", - йдеться в заяві.

За його словами, сьогодні вдалося зустріти 5-х дітей, яких викрала Росія. 4 з них - із дитячих будинків (від 3 до 10 років) і одна 12-річна дівчинка.

Фото: Діти (t.me/ermaka2022)

Ще 4 дитини раніше повернулися з окупованих територій і вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали.

Дітей змушували ходити до російських шкіл, де розповідали, що немає самостійної держави Україна. Єрмак подякував Катару за посередництво в поверненні дітей.

Депортація українських дітей